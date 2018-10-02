Землетрясение в Индонезии: спасатели ищут выживших
Жертвами землетрясения стали более 1200 человек. Теперь эти цифры подтверждены официально. Во вторник в одной из церквей были обнаружены тела 34 студентов. Они погибли в результате схода оползня, последовавшего за подземными толчками.
Спасатели продолжают поиск выживших. Сейчас главная задача для них - добраться до труднодоступных районов страны. Спасатели опасаются, что разрушены могут быть целые населенные пункты, в которых проживали тысячи человек.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси в прошлую пятницу. После этого были зафиксированы еще около 170 афтершоков. Землетрясения привело к образованию цунами и сходу оползней.