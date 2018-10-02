Модное море в Париже

Теплое море, белоснежный песок и - мода. Именно таким сочетанием в парижском Grand Palais удивил своих гостей дом моды Chanel во вторник 2 октября. Твидовые жакеты, черные велосипедки, соломенные шляпы, туфли под мышкой - модели по щиколотку в воде легко щеголяли между поклонниками творчества креативного директора Карла Лагерфельда. Сам мэтр вышел к гостям, по традиции, весь в черном. Среди выбравшихся на экзотический показ было немало знаменитостей. Где-то за дюной устроились Фаррелл Уильямс и Памела Андерсон. По окончании шоу они сами с удовольствием зашли в импровизированное море и попозировали фотографам. Этим показом завершилась Неделя моды в Париже.