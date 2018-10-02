На Сансет стрип погашены огни

На Сансет стрип в Лас-Вегасе погашены огни — в память о жертвах самого массового расстрела в истории США. В небо были выпущены 58 голубей — по числу убитых. Родственники погибших собрались на памятную церемонию.

Вечером 1-го октября прошлого года 64-летний Стивен Пэддок из окна своего номера на 32-м этаже отеля открыл огонь по собравшимся внизу посетителям концерта кантри-музыки. Он вёл стрельбу в течение более чем 11 минут. Ранения получили более 500 человек. В номере было обнаружено два десятка стволов, ещё почти столько же — у него дома. Сам убийца покончил с собой ещё до того, как в номер ворвалась полиция.

Расследование так и не смогло найти мотивов преступника. У Пэддока было многомиллионное состояние, инвестиции в недвижимость, никакого криминального прошлого и никаких подозрений на психические отклонения или склонность к насилию.