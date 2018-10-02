В Москве на 80-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актёр, юморист и прозаик Роман Карцев.
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Скончался актёр Роман Карцев
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Скончался актёр Роман Карцев
Об этом в сети "Фейсбук" сообщила супруга Михаила Жванецкого, Наталия. Последние годы Карцев работал в Театре миниатюр М.Жванецкого.
Роман Карцев (настоящее имя Роман Аншелевич Кац) родился в Одессе в 1939 году. В начале 60-х годов переехал в Ленинград, где выступал в Театре миниатюр Аркадия Райкина. В 1970 годы участвует в программах "Вокруг смеха" и других юмористических передачах. С 1979 года работал в Московском театре миниатюр, параллельно снимался в кино. Хорошо известен по фильмам "Собачье сердце" (1988), "Небеса обетованные" (1991) и "Старые клячи" (2000).