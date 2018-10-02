Индонезия отказалась от помощи США

Спутниковые фотографии показывают картину до и после подземных толчков. Учёные говорят об эффекте разжижения грунта: когда земля под влиянием сейсмических волн ведёт себя как плотная жидкость, разрушая даже самые устойчивые здания.

Число жертв по имеющимся данным превышает 1200 человек, около 800 получили ранения, пропавшими без вести числятся около ста:

«Я до сих пор не могу найти своих дочерей. Я искал во всех лагерях беженцев, и в том районе, где их в последний раз видели. Но пока никаких следов. Один священнослужитель говорил мне, что из детей не выжил никто».

На острове Сулавеси не прекращается разбор завалов, при этом спасатели до сих пор не могут добраться до нескольких удалённых районов.

В ожидании помощи выжившие грабят магазины и автозаправки. Топливо из разрушенных АЗС ценится выше всего: это источник энергии в условиях полного отсутствия электричества.

В тех районах, где это возможно, полиция берёт магазины и склады под охрану.

Сразу несколько государств направляют в Индонезию гуманитарную помощь. В то же время власти страны осторожно подходят к этому вопросу; среди прочего, Джакарта отказалась от помощи США и запретила посадку иностранных самолётов в аэропорту города Палу на Сулавеси.