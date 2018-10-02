Индонезию снова трясет

В Индонезии неуклонно растет число жертв природной катастрофы: по последним официальным данным, погибли 1234 человека. В провинции Центральный Сулавеси спасатели обнаружили под обломками церкви тела 34 студентов. Разбор завалов на острове Cулавеси продолжается, при этом спасателям до сих пор не удалось получить доступ в несколько пострадавших от удара стихии районов. Президент Индонезии Джоко Видодо обещает найти каждого выжившего.