Индонезийские спасатели обнаружили на острове Сулавеси под обломками одной из церквей тела 34 студентов, погибших в результате схода оползня, вызванного землетрясением. Всего 86 студентов пропали без вести из лагеря при одной из церквей в провинции Центральный Сулавеси.
Сулавеси: свыше 1200 погибших
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Сулавеси: свыше 1200 погибших
Число жертв природной катастрофы растет: по последним данным, погибли 1234 человека. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 200 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров.