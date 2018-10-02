Французские активисты обеспечивают юг Бангладеш питьевой водой

Программа "Рука помощи" провела съемки в лагере беженцев на юге Бангладеш: вот один из коротких репортажей оттуда.
Лагерь Унчипранг: это поселение возникло на юге Бангладеш в прошлом году, когда в регион хлынули беженцы из соседней Мьянмы. Речь идет о мусульманах-рохинджа: против этой этнической группы власти Мьянмы развернули вооруженную кампанию, названную мировым сообществом геноцидом. В лагере - 23 тысячи обитателей. Их приезд вызвал дефицит питьевой воды. Французские активисты при поддержке ЕС открыли три колонки и следят за равным доступом к воде местного населения и беженцев.
Реда Бендахмане, Solidarités International: "Мы сотрудничаем со здешним санитарным комитетом, в него входят и коренные жители региона, и приезжие. Они порекомендовали нам, где лучше всего поставить колонки, предупредили о возможных сложностях, связанных с эксплуатацией; мы следуем их рекомендациям".
Онгтасинг Чакма - коренной бангладешец, член местного комитета по улучшению санитарных условий. Его дом расположен в двух шагах от лагеря. Он рассказал о нередких перебоях с поставкой питьевой воды.
Онгтасинг Чакма, член комитета по саниатрии: "Вчера мы пришли сюда и увидели, что вода грязная. Все члены комитета прибыли на место, чтобы разобраться, в чем дело. Мы проверяем коммуникации, надеемся найти источник загрязнения".
На помощь местным жителям пришел технический эксперт группы Solidarités International. С его помощью ремонт должен закончиться быстрее.
Сайфул Бари, Solidarités International: "Я здесь, чтобы помочь, дать технические рекомендации. Возможно, проблема серьезнее, чем мы думаем. Я должен определить масштаб неисправности".
На этот раз проблема оказалась незначительной и была быстро устранена силами представителей комитета по санитарии.
Сайфул Бари, Solidarités International: "Мы подготовили входящих в комитет людей, дали им технические азы. Так что теперь с несложными поломками они справляются сами. Вот сегодня, к примеру, они сняли прокладку, чтобы понять, что происходит, почему в воду проникает грязь. Такое им по плечу".
Французские активисты ищут новые решения для поддержания чистоты воды; условие, необходимое для предотвращения в регионе вспышки инфекционных заболеваний. В планах - открытие новых колонок. Каких и где именно, покажет время.