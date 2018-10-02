После 3 лет лжи, Александра Д. призналась во вторник во французском суде, что её не было на террасе парижского кафе "Карийон" 13 ноября 2015 года, когда джихадисты открыли здесь огонь по посетителям. Прикинувшись пострадавшей, она получила 20 тысяч евро от Фонда защиты жертв терроризма и была направлена в санаторий в Нормандии, где прошла курс специальной терапии.
Мнимая жертва парижских терактов
Мнимая жертва парижских терактов
Клэр Жоссеран-Шмидт, адвокат французской Ассоциации жертв терроризма, подавшей иск против Александры, говорит:
"Там, в Нормандии, жертвы нападений жили все вместе в одном отеле, разговаривали друг с другом, делились пережитым. Это часть терапии, обмен травматическим опытом, всё это очень тонко и болезненно. А она заняла место другого человека, настоящей жертвы, злоупотребила доверием людей, которые сами доверились ассоциации".
После парижских терактов Александра Д. рассказывала, что потеряла двух друзей на террасе "Карийона". Показывая полученный ранее при других обстоятельствах шрам, она говорила, что её саму ударили прикладом автомата.
Прокурор потребовал для 32-летней женщины 18 месяцев заключения за мошенничество и лжесвидетельство. Приговор будет вынесен 16 октября.
На суде Александра Д. расплакалась и попросила прощения за поступок, который назвала "самой большой ошибкой в своей жизни".
По обвинению в лжесвидетельстве в связи с парижскими терактами во Франции осуждены уже около 15 человек.