Гнев Брюсселя

Британские чиновники вызвали новую вспышку гнева европейских парламентариев. Лидер либералов Ги Верхофстадт обрушился с критикой на главу МВД Саджида Джавида. Тот предложил ужесточить после "брексита" миграционную политику королевства в отношении, прежде всего, высококвалифицированной рабочей силы из ЕС.

"Мы не допустим дискриминации по национальному признаку и по уровню квалификации рабочих. Мы не позволим, чтобы попирание принципов Евросоюза, Европейского проекта стало инструментом в руках британской политической партии, которая пытается подняться в глазах избирателей, хотя сама даже не в состоянии выработать единую позицию по вопросу выхода страны из ЕС", - заявил Верхофстадт.

Брюссель также потребовал извинений от министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. На днях тот сравнил Европейский союз с Советским, указав на попытки наказать Соединенное Королевство за его решение покинуть объединение.

"Я бы хотел процитировать бывшего главу МИД Польши Радослава Сикорского. Мистер Хант, покажите, пожалуйста, где же наши лагеря? Разве Красная армия вступила на британскую территорию? В вашей стране уже действует "штази"? Господин Сикорский прав: мистер Хант, вы должны извиниться за свои слова", - заявил глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.