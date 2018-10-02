В Китае отмечают главный государственный праздник Города по вечерам освещает красочная иллюминация.
Праздничные огни в Китае
Праздничные огни в Китае
По случаю 69-й годовщины образования Китайской Народной Республики в стране в течение всей недели - выходные дни. В специальных административных районах Гонконге и Макао празднования длятся один и два дня соответственно.
В Гонконге сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на традиционный фейерверк. В Пекине световые спектакли были представлены в 11 районах, включая Великую китайскую стену. На центральной пекинской площади Тяньаньмэнь 150 тысяч человек собрались для участия в церемонии поднятия флага.
Власти страны объясняют, что с помощью новых технологий хотят подчеркнуть достижения Китая за последние 40 лет политики реформ и открытости.