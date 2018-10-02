Каталония: полиция разогнала акцию протеста в Барселоне
Первого октября по всей Каталонии прошли акции протеста по случаю первой годовщины референдума о независимости региона. В демонстрациях участвовали сторонники выхода автономии из состава Испании. Вечером в Барселоне состоялось шествие в поддержку итогов плебисцита, в котором приняло участие около 180 тысяч человек. Акция завершилась у парламента Каталонии. Там группа протестующих смогла прорвать полицейский кордон, в результате части стражей порядка пришлось укрыться от демонстрантов в здании палаты. Участники митинга бросали в сотрудников правоохранительных органов яйца, жестяные банки, бутылки, поджигали мусорные баки. Полиция для разгона демонстрантов применила дубинки и резиновые пули.