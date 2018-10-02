Прочесть послание Брейгеля

Настоящий праздник для ценителей искусства: крупнейшая в истории выставка Питера Брейгеля Старшего открылась в Вене. Впервые в одном зале встретились обе дошедшие до нас "Вавилонские башни" XVI века - "Большая", хранящаяся в Вене, и "Малая", созданная ранее, (её доставили из Роттердама). "Вавилонские башни" Брейгеля - аллегория человеческой гордыни. Но если в "Малой" человек подавлен - в "Большой" торжествует жизнь.

Поздняя и самая монументальная картина Брейгеля Старшего "Крестьянин и разоритель гнёзд" полна юмора, донесённого через толщу веков. Крестьянин потешается над разорителем гнёзд, заметив, что тот скоро упадёт с дерева, но не замечает, что сам идёт прямиком в канаву.

Послания закодированы и в других картинах Брейгеля - многоплановых, дающих пищу для противоречивых трактовок. В "Сороке на виселице" он клеймит доносчиков, по наветам которых казнили людей. "Притча о слепых" - не просто иллюстрация к известной максиме, она и о зверствах, чинимых испанскими завоевателями в его родной Голландии.

Сабина Пено, куратор выставки, говорит:

"Понять его послания может, мне кажется, каждый. Нужно только дать себе время, и в какой-то момент мы вдруг окажемся лицом к лицу к самими собой. Думаю, тогда и приходит понимание того, насколько послания Брюгеля вневременны, они вечны".

Всего до нашего времени дошли немогим более 40 картин и около 60 график Птиьтера Брейгеля Старшего. Выставку Венский музей истории искусств, главный хранитель произведений мастера, приурочил к 450-летию со дня его смерти. В экспозиции собрано почти всё наследие художника из других музеев мира. Это уникальное событие: многие хрупкие работы, выполненные на деревянных досках, свои постоянные места прописки практически не покидали.