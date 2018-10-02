Голосуя под ритмы самбы. В преддверии президентских выборов 7 октября члены бразильской общины в Порту собираются послушать милые сердцу мотивы и обсудить ситуацию на родине. Покинуть страну многих вынудил мощнейший политический и экономический кризис.

"Мы устали от насилия в Бразилии. Сегодня там очень небезопасно. Там страшно выйти на улицу. Наш дом был в одном из лучших районов региона: еще совсем недавно жизнь в нем считалась относительно безопасной, но и там теперь не спокойно", - говорит мигрант из Бразилии Даниэль Баррозу.

"Самба без границ" - название этой музыкальной группы символично. Только за прошлый год пересечь границу и перебраться в Португалию решились 85 тысяч бразильцев.

Мигрантов объединяет беспокойство за будущее родины. А вот каким оно будет, за кого отдать свой голос на предстоящих выборах - здесь единого мнения нет.

"Я поддержу ультраправого кандидата Жаира Болсонару. Слишком долго у Бразилии было левое правительство. Он единственный не замешан в коррупционном скандале. Я проголосую за него", - говорит бразильянка Фернанда Лопес.

"К сожалению, ни один из кандидатов не представляет моих интересов. Но мне близок лозунг последних акций протеста "не он" - не Болсонару", - признается бразильянка Ана Карвальо.

"Думаю, в первом туре выборов важен каждый голос, отданный не за Болсонару. Ведь это голос за демократию. Лично я всегда буду за прогрессистов", - отмечает Лука Аржель.

"Я поддержу Аддада. Правительство Лулы не было идеальным, но он хотя бы продолжит его социальную политику", - говорит мигрантка из Бразилии Ана Лиа.

"Многие члены бразильской общины в Португалии не смогут проголосовать на предстоящих выборах, но они с беспокойством следят за происходящим по ту сторону Атлантического океана", - говорит корреспондент "Евроньюс" Филипа Суареш.