Столкновения с полицией, попытки занять здание каталонского парламента, сожжение флагов Испании – так прошла акция протеста в центре Барселоны, на которой собрались сторонники независимости Каталонии. Манифестация была приурочена к первой годовщине референдума о выходе региона из состава Испании. Как пишет газета Vanguardia, на акции собрались около 180 тысяч человек.

REUTERS/Jon Nazca

"Народ приказывает - правительство подчиняется" - такие лозунги звучали на демонстрации. С этим призывом манифестанты обратились к властям Каталонии. Протестующие требовали, чтобы местное правительство объявило независимость региона, поскольку именно за этот вариант проголосовало большинство жителей автономии ровно год назад.

Мадрид тогда отказался признать результаты референдума, заявив, что он противоречил конституции страны. Разногласия между центральными и региональными властями усилились после того, как глава Каталонии сказал, что в одностороннем порядке объявит независимость региона, хотя от слов к действиям Карлес Пучдемон так и не перешел.

REUTERS/Jon Nazca

"Нашей целью была независимость. Если нам не удастся её добиться в ближайшем будущем, то нужно продолжить борьбу. По крайней мере необходимо добиться проведения обязательного референдума, к результатам которого отнеслись бы с уважением", - говорит один из демонстрантов.

Участники акции требовали также освобождения политзаключенных. Именно так манифестанты называют бывших лидеров автономии, которые год назад оказались в тюрьме.