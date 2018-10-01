Трамп и Трюдо довольны торговой сделкой

Президент США Дональд Трамп назвал историческим достижением заключение сделки между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой, которая заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Дональд Трамп президент США: "Мы договорились об этом новом соглашении, основанном на принципах справедливости и взаимности. Для меня это самые важные слова в торговле, потому что с нами многие страны обращались очень несправедливо. Соглашение на один триллион двести миллиардов долларов, - является крупнейшей торговой сделкой в истории Соединенных Штатов".

Американский лидер сообщил, что планирует подписать соглашение в конце ноября и затем отправить его на утверждение в Конгресс. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя сделку, заявил, что его страна достигла выгодных договоренностей.

Джастин Трюдо премьер-министр Канады: "Когда соглашение вступит в силу, страны Северной Америки получат новый и современный договор вместо НАФТА, который уже не отвечает вызовам XXI века. Это значит, что канадские рабочие и их семьи будут пользоваться бОльшими возможностями, чем когда-либо прежде".

В то же время Трюдо подчеркнул, что Канада намерена добиваться отмены американских пошлин на экспорт алюминия и стали в США.