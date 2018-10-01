К двум годам тюрьмы приговорён арт-директор известного в Швеции литературного клуба Жан-Клод Арно. Суд признал его виновным в изнасиловании. Арно своей вины не признал и говорит об "охоте на ведьм".
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2 года за изнасилование главе стокгольмского литклуба Жан-Клоду Арно
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2 года за изнасилование главе стокгольмского литклуба Жан-Клоду Арно
Имя живущего в Швеции французского фотографа ранее попало в СМИ в связи со скандалом вокруг Нобелевской премии по литературе. Арно подозревался подозреваемый в том, что раскрывал имена лауреатов Нобелевской премии по литературе до их объявления, нарушая тем самым правила.
Жан-Клод Арно женат на шведской поэтессе Катарине Фростенсон. Он ушла из Шведской академии в связи со скандалом.