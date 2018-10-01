Сулавеси: число жертв растет

Число погибших в результате природной катастрофы на индонезийском острове Сулавеси превысило 1200 человек. Власти предупреждают, что жертв может быть больше: спасатели недавно добрались до района Дунгала (провинция Центральный Сулавеси), где залегал очаг землетрясения магнитудой 7,4. Сообщается также о сходе селевых потоков, которые могли полностью уничтожить несколько населенных пунктов, в одном из которых проживали две тысячи человек.

Разрушен прибрежный город Палу, тысячи человек потеряли свои дома. Землетрясение на Сулавеси произошло в пятницу. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики Индонезии через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии. В агентстве отмечают, что из-за недостатка финансирования в стране действуют лишь около 130 датчиков изменения уровня моря, в то время как в Японии, например, их около тысячи.

Говорят очевидцы:

"Мы сидели на берегу и почувствовали сильное землетрясение. Мы сразу же побежали. Я сказал своему зятю забрать детей из мечети, а потом мне рассказали, что пляж затопило, как только мы убежали оттуда".

"Пропала жена моего сына... Вот она на фотографии, вместе с сыном. Мы были на пляже Талис, у неё там была торговая точка с едой. Мы ее там искали, но так и не нашли".

По данным Национального агентства по поиску и спасению, гуманитарная помощь потребуется двум с половиной миллионам человек.