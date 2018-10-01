Лидеры "чистой энергетики"

К 2020 году многие европейские страны собираются достичь поставленных целей в области борьбы с изменением климата на планете в соответствии с Парижским соглашением 2015 г. Один из способов - использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

По данным "Евростата", Дания, Португалия, Швеция и Австрия находятся среди лидеров производства "чистой энергии". Кроме того, в Черногории и Латвии более 50% всей потребляемой в стране энергии происходит из возобновляемых источников.

Несомненные лидеры в этой области - Исландия и Норвегия. Причём норвежский рынок электроэнергии способен экспортировать "чистое электричество" блягодаря успехам в развитии отрасли. И это несмотря на высокий уровень нефтедобычи в этой скандинавской стране.

В то же время в Евросоюзе есть и "отстающие": в четырёх странах уровень потребляемой из "чистых источников" электроэнергии в 2016 году был ниже 10% (это Мальта, Люксембург, Венгрия и Кипр). В среднем по Евросоюзу, по данным Евростата, доля потребляемой чистой электроэнергии в 2016 году составляла около 30%.

В России ВИЭ составляют менее 5% от общего потребления. Несмотря на большой потенциал некоторых типов чистой энергетики в РФ, отрасль в целом не рассматривается как приоритетная для экономического развития.

Гидроэнергетика на сегодня является основным источником возобновляемой энергии. За ней следуют ветряные станции, а затем солнечная энергия. Другие возобновляемые источники для генерации энергии включают древесину, биогаз, возобновляемые отходы и геотермальную энергию.

Одним из первопроходцев в области геотермальной энергии стала Россия, где на Камчатке первая такая электростанция была построена ещё в 1966 году. Одна из последних запущенных на камчатке ГеоЭС, Мутновская, обладает мощностью в 50 МВт.

27 сентября 2018 года Европейская комиссия одобрила пакет финансирования отрасли в размере 3,5 млрд. евро. Эти деньги будут потрачены на создание офшорных ветрогенераторов в Северном море, у бельгийского побережья. Таким образом Бельгия пытается повысить свой статус в качестве страны-производителя "чистой энергии". В то же время, бельгийцы, как и немцы, ищут пути отказа от ядерной зависимости. Цель - выполнить задачи, поставленные перед странами Парижским соглашением, и достигнуть отметки в 13% потребления из ВЭИ.

Парижское соглашение было принято в декабре 2015 года в попытке сдержать глобальный рост температур на планете в этом веке в пределах 2°C (по сравнению с доиндустриальным уровнем), что, по мнению учёных, поможет успешно бороться с изменением климата. В апреле 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны их Парижского соглашения по климату.