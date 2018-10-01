Барселона в годовщину Референдума
Многотысячными демонстрациями отметили в Барселоне годовщину референдума о независимости Каталонии, который не был признан Мадридом. В центре города состоялось шествие под лозунгом "1 октября не забудем, не простим". Участники акции протестовали против насилия, которое применяла полиция, чтобы не допустить голосования на референдуме, они подняли голос против преследования политиков, которые добивались независимости женералитета.
Последние социологические исследования показывают, что вопрос о статусе региона ещё больше раскалывает общество. Примерно половина респондентов выступает за отделение от Испании. После досрочных выборов в Каталонском парламенте большинство сохранили сторонники разрыва с Мадридом.