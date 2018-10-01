Главные факты о Нобелевской премии

Сегодня в Стокгольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по физиологии и медицине. На этой неделе объявят остальных лауреатов.

Euronews собрал несколько фактов о самой престижной премии в мире.

Нобелевская премия в цифрах

Нобелевская премия вручается в Стокгольме с 1901 года по пяти номинациям: по физике, химии, физиологии и медицине, литературе, а также за заслуги в области миротворчества.

Премия по экономике, которую часто причисляют к нобелевским, фактически таковой не является, поскольку сам Альфред Нобель к ее учреждению никакого отношения.

За всю историю премию вручали 585 раз, всего было выдано 923 приза. Поскольку в нескольких случаях победители повторялись, лауреатами премии стали 892 одиночных лауреата и 24 организации.

Рекордсмены Нобелевской премии

Рекордсменом по числу Нобелевских премий можно назвать Международный комитет Красного Креста, который трижды становился победителем: в 1917, 1944 и 1963 годах.

Американский физик Джон Бардин удостоился награды дважды, как и химик Лайнус Полинг. Последний попал в историю не только, как выдающийся химик, но и как миротворец. В 1962 году он получил Нобелевскую премию мира за деятельность, направленную на запрещение ядерных испытаний в атмосфере.

Мария Кюри также получила Нобелевскую премию два раза по разным номинациям - по физике в 1903 и по химии в 1911 году. Кроме нее, в семье Кюри оказалось еще три лауреата. Старшая дочь Марии Ирен Жолио-Кюри и ее муж Фредерик получили приз по химии, а муж младшей дочери Евы американский дипломат Генри Лабуасс удостоился Нобелевской премии мира в 1965 году.

Лауреаты, отказавшиеся от Нобелевской премии

В некоторых случаях лауреаты отказывались от награды. Писатели Борис Пастернак и Жан-Поль Сартр отказались от получения Нобелевской премии. Первый под давлением советского правительства, а второй в принципе отказывался от любых форм общественного признания.

Из-за указа Адольфа Гитлера, запрещающего немецким гражданам получать Нобелевскую премию, ее лишились немецкие химики Рихарду Кун и Адольф Бутенандт, и микробиолог Герхард Домагк.

Вьетнамский политический деятель Ле Дык Тхо, который должен был получить премию в 1973 году за «работу по разрешению вьетнамского конфликта», отказался от нее, сославшись на продолжающуюся войну во Вьетнаме.

Присуждение премии было приостановлено с 1940 по 1942 годы из-за Второй мировой войны.

Скандал с премией по литературе

В этом году Нобелевский комитет не будет вручать премию по литературе из-за скандала, который разгорелся в Шведской академии.

Вручение награды по литературе будет возобновлено в 2019 году. Тогда будут объявлены сразу два лауреата — за 2018 и 2019 годы.

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