Ушел из жизни Шарль Азнавур. Легендарный французский шансонье скончался в возрасте 94 лет в своем доме на юге Франции.
Ушел из жизни Шарль Азнавур
Ушел из жизни Шарль Азнавур
Исполнитель, поэт и композитор является соавтором более 1300 песен. В мире продано 180 миллионов экземпляров записей Азнавура. Он также сыграл более 60 ролей в кино.
Азнавур родился в Париже в армянской семье. С раннего детства выступал перед публикой. Профессиональную карьеру певца начал в послевоенные годы, благодаря, в том числе, поддержке Эдит Пиаф. Азнавур много гастролировал по миру, неоднократно бывал в России. Свои песни исполнитель превращал в мини-спектакли.
Участвуя в благотворительных акциях, Азнавур считал главным проектом помощь Армении. Певец был почетным послом этой страны в ЮНЕСКО. Деятельность Азнавура отмечена рядом высоких наград. Среди них французские ордена Почетного легиона и "За заслуги", а также кинопремия "Сезар". Армения присвоила Азнавуру звание Национального героя.