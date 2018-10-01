Нобелевская премия по физиологии и медицине 2018 года присуждена за исследования в области терапии рака. Американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё удостоились этой высокой награды за то, что научили иммунную систему активнее бороться с опухолью.
Нобелевская премия за борьбу с раком
Нобелевская премия за борьбу с раком
Многие годы профессора Техасского и Киотского университетов параллельно изучали так называемое ингибирование отрицательной иммунной регуляции. Ученые нашли два типа белков, которые тормозят работу системы, и разработали способ блокирования их активности. По мнению Нобелевского комитета, это открывает путь принципиально новым подходам в борьбе с болезнью века. "Иммунная контрольная терапия" произвела революцию в лечении рака", - говорится на сайте премии. За свои исследования лауреаты получат чуть более 1 миллиона долларов.
В октябре станут известны имена обладателей Нобелевской премии 2018 года по физике, химии, экономике, а также за достижения в области укрепления мира. В связи с сексуальным скандалом, разгоревшимся в Шведском академии, вручение награды по литературе отложили до следующего года - впервые с 1943 года.