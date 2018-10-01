"Лихие 90-е" в Екатеринбурге

Девяностые — время свободы и надежд или эпоха криминала и насилия? Этот вопрос лёг в основу выставки «Лихие 90-е: зона отчуждения», которая прошла в екатеринбургском музее советского быта «Сделано в СССР». В нескольких комнатах организаторы собрали всё, что с чем у них ассоциируется начало новейшей истории России: «Санта-Барбара» и «На-На», магнитофон и треники, «верный ларёк» и «братки с калашами».

Авторы проекта называют его «Смелым взглядом на события 90-х в стране победившего социализма». Для гостей выставки организовали интерактивные шоу с погружением в прошлое: можно было не только пострелять холостыми, но и зависнуть в компьютере, попозировать у ковра на стене, сделать макияж и, конечно, оторваться на дискотеке.