Иран нанес ракетный удар по Сирии

Иран выпустил несколько баллистических ракет по территории Сирии к востоку от реки Евфрат. В этом районе, как утверждают власти страны, находится штаб-квартира организаторов теракта, который был совершен неделю назад в иранском городе Ахвазе. Через несколько минут в воздух были подняты боевые дроны для мониторинга последствий удара и поражения целей противника в случае их обнаружения.