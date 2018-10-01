Иран выпустил несколько баллистических ракет по территории Сирии к востоку от реки Евфрат. В этом районе, как утверждают власти страны, находится штаб-квартира организаторов теракта, который был совершен неделю назад в иранском городе Ахвазе. Через несколько минут в воздух были подняты боевые дроны для мониторинга последствий удара и поражения целей противника в случае их обнаружения.
Иран нанес ракетный удар по Сирии
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Иран нанес ракетный удар по Сирии
Представитель иранского МИД заявил, что "ракетный удар по экстремистам в Сирии подтверждает решимость Тегерана в борьбе против терроризма".
По данным иранского агентства ИСНА, ответственность за теракт в Ахвазе взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters утверждает, что за терактом стоит ИГИЛ. Президент Исламской республики Хасан Роухани уверен, что ответственность за случившееся лежит на США, которые, по словам иранского лидера, поддерживают наемников в регионе.