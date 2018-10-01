Аресты активистов "революции Хемниц"

Шестеро предполагаемых активистов ультра-правой террористической группировки "Революция Хемниц" задержаны в немецких федеральных землях Саксония и Бавария. В операции приняли участие около 100 полицейских. Группировка "Революция Хемниц" названа так по имени города, который стал эпицентром самых массовых в ФРГ антимигрантских выступлений после убийства здесь местного жителя - в преступлении обвинялись мигранты.

Представитель прокуратуры Фрау Кёхлер сообщила, что арестованные - мужчины в возрасте от 20 до 30 лет - подозреваются в подготовке нападений в Восточной Германии.

"Выяснилось, что задержанные объединяли силы для насильственных действий и вооружённых нападений не только на иностранцев, но и на своих политических оппонентов. Мы располагаем данными о том, что они уже предпринимали активные действия с целью приобретения огнестрельного оружия".

Принимали ли арестованные участие в беспорядках в Хемнице в начале августа, пока неизвестно. Но, по данным прокуратуры, именно эта группа, вооружённая кастетами, бутылками и электрошокерами, напала на иностранцев в Хемнице 14 сентября. Тогда был арестован предполагаемый основатель и руководитель группировки "Революция Хемниц" Кристиан К. Он сейчас находится под стражей.

Комментируя новые аресты, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сказал:

"Это результат нашей политики нулевой терпимости к правым радикалам и экстремистам: именно так, решительно, и должны действовать наши власти, полиция и правосудие. Это в очередной раз доказывает тр, о чём я говорил все последние недели. Правительство не закрывает глаза на проблему. Мы преследуем все формы экстремизма: как правого - так и левого; всех радикалов: как мелких хулиганов - так и преступников, действующих по политическим мотивам".

Следователи полагают, что нападение 14 сентября было своего рода репетицией перед крупной атакой, которую группировка "Революция Хемниц" готовила к 3 октября - ко Дню воссоединения Германии.