Парад против неравенства

В Рио-де-Жанейро десятки тысяч человек присоединились к "параду гордости", который прошел в воскресенье на пляже Копакабана.

Мероприятие состоялось за неделю до президентских выборов, в связи с чем было организовано под лозунгами "Я голосую за ЛГБТИ-сообщество" (в поддержку равенства) и "Ему -- нет!" против ультраправого кандидата в президенты, депутата национального парламента Жаира Болсонару.

Говорят манифестанты: "Думаю, что парад мы проводим вовремя, потому что человечество в своем развитии откатывается назад. Мы живем в мире, в котором поощряются ненависть, предрассудки и дискриминация. Мы пришлю сюда, чтобы заявить о важности любви, согласия, терпимости. Парад гордости не теряет своей актуальности".

Жаир Болсонару, в частности, выступает против однополых союзов и программы сексуального образования в школах. По данным последних соцопросов, он лидирует по популярности среди претендентов на высший пост, в первом туре его готовы поддержать 27% избирателей.