Кто разрубит македонский узел?

Низкая явка на референдуме не позволила властям Скопье поставить точку в давнем споре с Афинами о названии Бывшей югославской Республики Македонии. Теперь этот вопрос должен решать парламент. Для ратификации межправительственного договора с Грецией премьер-министру Зорану Заеву нужны две трети голосов депутатов; ему не хватает 11-ти.

Заев обещал уйти в отставку в случае победы противников соглашения. Низкую явку - она не достигла и 40% - свидетельством поражения он не считает, подчёркивая, что большинство принявших участие в плебисците высказались "за".

"Меня это очень удивило, - говорит аналитик Денко Малецки. - Более 600 тысяч человек - 91% из проголосовавших 650 тысяч высказались за соглашение, которое в стране крайне непопулярно, потому что вопрос о названии затрагивает национальные чувства всего народа".

Из-за низкой явки результаты референдума аннулировали: по конституции принятое на нём решение действительно лишь при условии участия не менее половины избирателей. А ратифицировать соглашение с Грецией властям необходимо до середины октября.

"Мы уже начали переговоры о вступлении в НАТО, - говорит Стево Пендаровски, координатор по вступлению Бывшей югославской Республики Македонии в НАТО.- Сразу же после того, как мы получили приглашение на проходящий 11 и 12 июля саммит в Брюсселе, мы уже запланировали следующий раунд переговоров на 18 и 19 октября. А главным предварительным условием было и остаётся заключение двустороннего соглашения с Грецией, которое положило бы конец спору о названии".

Теперь вся надежда македонских властей - на голосование в парламенте. По предварительным данным, за ратификацию соглашения намерены голосовать большинство депутатов.