Македонцы - "за", но референдум провалился

Жители бывшей югославской республики Македония высказались за переименование страны в Северную Македонию, но всё же воскресный референдум будет признан несостоявшимся, поскольку явка оказалась менее 50 процентов.

Днем ранее македонцы должны были ответить на вопрос, поддерживают ли они членство страны в НАТО и Евросоюзе, принимая соглашение между Скопье и Афинами. Именно Греция блокирует вступление бывшей югославской республики в ЕС и Североатлантический альянс. Причина – название Македония, которое совпадает с названием провинции на севере Греции.

Зоран Заев, премьер-министр БЮР Македония: "Я знаю, оппозиция знает, народ знает, что лучшего соглашения с Грецией быть не может. Нет никакой альтернативы членству Македонии в НАТО, и не может быть. Так что давайте не будем играть в игры, когда на кону наше будущее, будущее страны. Я призываю каждого члена македонского парламента поставить национальные интересы, интересы граждан и государства выше партийных".

Формально результаты голосования не могут помешать парламенту одобрить соглашение с Афинами, поскольку референдум носил консультативный характер.

Никола Димитров, глава МИД: "Это огромный политический импульс для движения вперед. Мы постараемся воспользоваться таким политическим капиталом, чтобы повлиять на оппозицию. Надеюсь, они возьмут на себя часть ответственности. А если это не произойдет, то нам придется идти на досрочные выборы".

Ранее лидер крупнейшей македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоский заявил, что соглашение с Грецией унизительно для бывшей югославской республики.

"Народ Македонии сказал "нет" этой сделке. Жители этой страны, люди, которым принадлежит эта земля, доказали, что остаются патриотами и демократами".

REUTERS/Marko Djurica

Жители страны, которые призывали к бойкоту референдума, празднуют победу, размахивая флагами и танцуя перед зданием парламента.

"Теперь мы будет требовать от правительства отставки и новых выборов. Иного пути нет".

"Поскольку правительству не удалось обеспечить достаточную явку, референдум провалился. Таким образом Македония остается Македонией, а македонцы будут просто македонцами, а не северными македонцами".

Фэи Дулгери, Euronews: "Низкая явка дала шанс оппозиции обернуть ситуацию в свою пользу. В то же время правительство говорит, что процедура ратификации будет продолжена, как и было запланировано. И сейчас мы можем быть уверены в том, что в ближайшие недели страну ждут серьезные политические изменения".