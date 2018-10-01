В католической гимназии "Мариенгартен" в Боркене, на границе Германии с Нидерландами, учащиеся выступили с протестом против решения администрации отказать учителю-стажеру в постоянном контракте.
Ученики вступились за преподавателя-гея
Ученики вступились за преподавателя-гея
Причина отказа в трудоустройстве - "поскольку церковная идея брака и семьи не согласуется с его жизненной позицией". Так было сформулировано совместное заявление руководства школы, представителей учеников и учителей, размещенное на веб-сайте католической гимназии.
Незадолго до принятия решения об отказе в приёме на работу, учитель объявил о своём намерении зарегистрировать брак со своим однополым партнёром.
В минувший четверг около 600 учеников проявили свою солидарность с учителем, качество преподавания которого всех устраивало. Они вышли на акцию поддержки перед зданием гимназии с разноцветными воздушными шариками и с радужными цветами. Кто-то даже соорудил транспарант "Мариенгартен многоцветен".
Представители активистов в поддержку учителя-гея опубликовали заявление на веб-сайте, напомнив, что дело коснулось "многих студентов, учителей и родителей, вызвав раздражение и возмущение", а также, что гимназия "Марерингартен" должна оставаться форумом, открытым для дискуссии.
Как пишет местное информационное агентство KNA, гимназию поддерживает религиозное объединение Миссионеров Девы Марии Непорочного Зачатия. Его представитель Кристоф Хайнеманн сослался на устав церковного трудового права, пояснив, что у руководства "просто не было другого выбора".
Католические церкви в Германии, согласно конституции страны, имеют право нанимать и увольнять преподавателей, руководствуясь религиозными канонами.