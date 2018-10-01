На улицах Барселоны вновь демонстрации — под лозунгом «улицы всегда будут наши!». Там вспоминают день референдума — когда ровно год назад больше 90% пришедших на участки высказались за независимость Каталонии.
Каталония: год референдума
Каталония: год референдума
В понедельник сторонники отделения от Испании перекрывали улицы, устроили сидячие манифестации в метро. Наклейки на витринах и окнах вагонов: «Республика в процессе строительства».
В Жироне активисты заняли вокзал, а со здания регионального правительства сняли испанский флаг и заменили его на каталонский. Полиция перекрыла доступ к этим объектам, и манифестанты покинули их без обострения ситуации.
Руководство Каталонии заявляет о приверженности мандату, данному избирателями на референдуме, хотя Мадрид считает волеизъявление незаконным и в итоге ограничил автономию региона.
Ким Торра, глава правительства Каталонии:
«Мы знаем, что первого октября было посеяно зерно, зерно Каталонской республики. Всё началось 1-го октября и всё возвращается к 1-му октября».
1 октября прошлого года в Каталонии состоялся референдум по вопросу о выходе из состава Испании, что закончилось столкновениями с правоохранительными органами.
Многие члены прошлогоднего правительства, проводившего референдум, оказались за решёткой или бежали за рубеж, включая экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона.