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Испания

Каталония: год референдума

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Каталония: год референдума

Каталония: год референдума
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На улицах Барселоны вновь демонстрации — под лозунгом «улицы всегда будут наши!». Там вспоминают день референдума — когда ровно год назад больше 90% пришедших на участки высказались за независимость Каталонии.

В понедельник сторонники отделения от Испании перекрывали улицы, устроили сидячие манифестации в метро. Наклейки на витринах и окнах вагонов: «Республика в процессе строительства».

В Жироне активисты заняли вокзал, а со здания регионального правительства сняли испанский флаг и заменили его на каталонский. Полиция перекрыла доступ к этим объектам, и манифестанты покинули их без обострения ситуации.

Руководство Каталонии заявляет о приверженности мандату, данному избирателями на референдуме, хотя Мадрид считает волеизъявление незаконным и в итоге ограничил автономию региона.

Ким Торра, глава правительства Каталонии:

«Мы знаем, что первого октября было посеяно зерно, зерно Каталонской республики. Всё началось 1-го октября и всё возвращается к 1-му октября».

1 октября прошлого года в Каталонии состоялся референдум по вопросу о выходе из состава Испании, что закончилось столкновениями с правоохранительными органами.

Многие члены прошлогоднего правительства, проводившего референдум, оказались за решёткой или бежали за рубеж, включая экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона.