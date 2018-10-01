Каталонцы о референдуме: "Мы защищали нашу свободу"

Эта школа в Барселоне стала символом движения в поддержку независимости Каталонии. Ровно год назад здесь находился один из участков для голосования на референдуме по вопросу выхода Каталонии из состава Королевства. Мадрид признал плебисцит незаконным. Полиция ворвалась сюда первого октября около девяти утра и изъяла четыре урны с бюллетенями. Несколько человек во время беспорядков получили ранения. В понедельник здесь собрались десятки демонстрантов.