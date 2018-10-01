Защита Фруде Берга ждёт обмена

Защита обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга надеется, что Москва обменяет его на россиянина Михаила Бочкарёва, который был задержан в Норвегии по делу о разведывательной деятельности. Об этом адвокат Илья Новиков рассказал по итогам заседания Басманного суда столицы, где был продлён арест Берга. Новиков полагает, что теперь Россия не хочет спешить с осуждением норвежца:

«Разумеется, у всех сразу же возникает вопрос, является ли этот человек тем, на кого будет обменян Берг, и будет ли этот обмен после того, как, возможно, пройдёт суд здесь в России и, возможно, в Норвегии. Или возможен какой-то более скорый вариант, может быть Россия и Норвегия перекрёстно откажутся от обвинений с тем, чтобы Берг и Бочкарёв могли раньше оказаться дома».

Бывшего инспектора погранслужбы Норвегии, пенсионера Фруде Берга обвиняют в сборе секретных материалов в интересах ЦРУ. Сам он настаивает на том, что не работает на спецслужбы и ездил в Россию просто отдыхать.

Михаил Бочкарёв был задержан во время поездки на конференцию, которая проходила в здании норвежского парламента. Россиянин, якобы, вёл себя подозрительно и во время докладов часто уходил гулять по помещениям Стортинга. Россия назвала это дело провокацией и проявлением шпиономании. За Бочкарёва как за сотрудника отдела электронных публикаций Совета Федерации вступилась спикер палаты Валентина Матвиенко, назвав его задержание «подлостью».