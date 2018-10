«Возможно, он — лучший артист»

Шарль Азнавур останется в памяти как автор и исполнитель песен, композитор, писатель, настоящий художник, преданный своему делу.

Он родился 22 мая 1924 в семье армянских артистов. Его отец — бывший певец-баритон. Мать — актриса. Родители ждали в Париже американскую визу, когда родился Шахнур (это настоящее имя Азнавура).

Началом своей карьеры Шарль Азнавур обязан великой Эдит Пиаф. Именно она заметила талантливого юношу и в 1946 году вывела на сцену во время своего турне по Франции и США.

Самостоятельная большая концертная деятельность певца пришлась на начало 1960-х.

Это десятилетие ознаменовалось песнями, которые быстро завоевали сердца слушателей: La mamma, Et pourtant (1963) For me formidable (1964) Que c'est triste Venise (1964) La Boheme (1965) или Emmenez-moi (1967).

Азнавур становится звездой французского шансона, популярной не только на родине, но и в Америке и в Советском Союзе.

Азнавур делает успешную музыкальную карьеру, но вместе с тем не забывает о своих корнях. Когда 1988 Армения становится жертвой мощного землетрясения, он спешит ей на помощь. Для этого создаёт ассоциацию «Азнавур — для Армении», которая помогает пострадавшим.

В 1994-м он везёт тонны продовольствия и медикаментов беженцам из Нагорного Карабаха. Он также выделил полмиллиона евро на строительство в Армении ортопедического центра.

В 2006 году в Ереване он принял участие в церемонии в память о жертвах армянского геноцида 1915 года.

У ереванского мемориала и в присутствии Папы Римского Иоанна Павла II Азнавур пел Ave Maria.

В 2008 года президент Армении своим указом предоставил Азнавуру армянское гражданство. После этого певец был назначен послом Армении в Швейцарии, а также постоянным представителем страны в ООН.

Шарль Азнавур — Кавалер Ордена Почётного легиона, высшей награды Франции, которую вручает президент республики. Её певец получил из рук Жака Ширака в 1997-м.

Певец Хулио Иглесиас называл Шарля Азнавура своим «старшим братом». Он восхищался его талантом и так сказал о великом французском шансонье:

«Возможно, он — лучший артист на европейском континенте с момента рождения поп-музыки».