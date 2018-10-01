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Армения

Армения скорбит по Азнавуру

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Армения скорбит по Азнавуру

Армения скорбит по Азнавуру
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На площади Шарля Азнавура в Ереване - цветы и свечи... Тысячи жителей столицы Армении пришли сюда, чтобы почтить память ушедшего из жизни легендарного французского шансонье армянского происхождения. Азнавур всегда поддерживал связь со своей исторической родиной. Люди с трудом сдерживают слезы.

Цовинар: "Мне 86 лет. Мы всю жизнь слушали его песни - приятные хорошие. Очень жаль, очень жаль".

Молодежь, как и старшее поколение скорбит об утрате.

"Мы потеряли такого человека..., - говорит Армик, - Я честно ждала его концерта в Армении, на его столетие. Не верится, что его больше нет".

Поклониться Азнавуру пришел премьер Армении Никол Пашинян. Кончину певца глава кабинета назвал большой потерей для своей страны. В день похорон Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур.

Шансонье планировал концерт на свое столетие. Не случилось. Шарль Азнавур скончался первого октября в возрасте 94 лет.

Видеомонтаж • Ирина Александрова