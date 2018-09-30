Тори обсуждают "брексит"

До выхода Великобритании из Евросоюза осталось полгода, но полного понимания того, как он будет происходить нет ни в правительстве, ни в правящей Консервативной партии.

В воскресенье открылся съезд консерваторов и тема "брексита" занимает на нём центральное место. Накануне съезда премьер-министр Тереза Мэй заверила соотечественников и однопартийцев, что, несмотря на то, что ЕС отверг предложенный Лондоном план, на уступки Брюсселю правительство не пойдёт:

"Европейский союз предлагает нам два варианта и ни один из них не приемлем для нас. С одной стороны, они хотят, чтобы мы остались в таможенном союзе, в едином рынке, но это противоречило бы воле британского народа. С другой стороны, они предлагают соглашение о свободной торговле, по которому Северная Ирландия отрывается от остального Соединённого Королевства. Ни то, ни другое для нас неприемлемо".

В то же время министр по делам бизнеса Грег Кларк заявил, что Великобритания всё-таки может принять соглашение о свободной торговле.

Дэвид Дэвис, бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС:"Я думаю, что соглашение будет подписано. По моему, шансов на это процентов 80-90. Скорее всего получится что-то вроде того, что Борис Джонсон называет супер-Канадой, а некоторые называют "свободная торговля плюс". На мой взгляд план правительства отбросят либо в Брюсселе, либо в Вестминстере. И нам потребуется другой вариант".

Противники тори в преддверии их съезда проводят в Бирмингеме акции протеста. По мнению протестующих, "брексит" и политика жёсткой экономии, проводимая консервативным правительством, обходятся слишком дорого британскому народу.

Подготовка к съезду не обошлась без недоразумений. Выпущенное партией специальное мобильное приложение позволяло каждому желающему зарегистрироваться в нём в качестве делегата съезда и получить доступ к личным данным настоящих делегатов.