"Секретный ядерный объект" или чистка ковров?

В Тегеране находится секретное ядерное хранилище - с таким утверждением выступил в пятницу на 73-й Генеральной ассамблее ООН премьер-министр Израиля. В качестве доказательства Биньямин Нетаньяху представил спутниковый снимок и фотографию здания за стеной с железными воротами.

Корреспондент Euronews в Иране Джавад Монтазери решил заглянуть за те самые ворота и узнать, что там действительно находится: "Я нахожусь на неприметной улице в местечке Торкуз-абад - южном пригороде Тегерана, который, по словам израильского премьер-министра, служит для хранения ядерных материалов и оборудования".

На месте наш корреспондент констатировал, что никаких средств повышенной охраны, как должно быть в случае с секретным ядерным объектом, нет. Он увидел лишь несколько видеокамер. Охранник отказался открыть съемочной группе ворота, заявив, что владелец запретил ему пускать кого-либо. Он добавил, что за последние два дня устал от постоянного присутствия СМИ. Когда оператор Euronews попытался снять происходящее за воротами, охранник бросил в камеру камень.

Опрошенные работники соседних предприятий - в основном, по автоматической мойке ковров - отказываются верить в то, что у них под боком секретное ядерное хранилище.

"Кто-то, должно быть, ввел Нетаньяху в заблуждение. У владельца этого здания недавно воду отключили за долги. Кто поверит, что здесь производят атомные бомбы?" - говорит этот мужчина, владелец соседнего склада и автоматической мойки.

"Это утверждает Израиль, - добавляет эта женщина, работающая на складе по-соседству. - Очевидно, что еврейское государство всегда было против нас, их действия легко понять".

"Израиль выдвигает такие претензии, чтобы отвлечь внимание людей от других вещей. Они знают,что люди находятся под большим экономическим давлением, поэтому стараются добавить к этому, например, циничное отношение к режиму.

В ответ Тегеран заявил, что обвинения Израиля его не беспокоят, поскольку в последних 12 докладах МАГАТЭ отметило выполнение Ираном своих обязательств в рамках СВПД.