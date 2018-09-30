Референдум был призван одобрить соглашение властей в Афинах и Скопье о переименовании балканской страны в "Северную Македонию". Греция возражала против использования македонцами названия своей исторической провинции. Переименование сулило бывшей югославской республике открытие пути в НАТО и позднее в ЕС.
Македония: референдум не состоялся из-за низкой явки
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Македония: референдум не состоялся из-за низкой явки
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Но, как передает агентство ЭФЕ, лишь 34% явки на воскресном плебисците "не дотянули" до конституционного порога в 50%. Вместе с тем, поскольку референдум носил лишь консультативный характер, возможно, власти в Скопье решат не отказываться от переименования.
Выступая вскоре после закрытия избирательных участков, премьер-министр Македонии Зоран Заев, сторонник смены наименования республики, заявил, что, если среди поданных голосов окажется больше "да", то Македония сменит наименование, невзирая на недостигнутый кворум.