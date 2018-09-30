"Рояль на свалке" поможет избавиться от мусора

После Мраморного каньона и горы Композиторов в Карелии, Павел Андреев установил свой рояль на одной из гигантских свалок Ленинградской области.
На этот раз 29-летний петербургский пианист и композитор хочет привлечь своей музыкой и видеоклипом внимание к проблеме загрязнения окружающей среды.
Композиция носит название "Дыхание планеты". Как и в других эпизодах проекта "Рояль на свободе", Павел Андреев ставит целью побудить людей осознать, что их сегодняшний выбор определяет будущее. По мнению музыканта, достойно сожаления то, что человечество изобрело ракеты, компьютеры, космические станции, но до сих пор не может решить проблему переизбытка мусора. Экология Планеты начинается с экологии сознания, заявляет он и призывает СМИ, власть, общественные организации и бизнес-сообщество найти решение.