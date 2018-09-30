В Мардзаботто на севере Италии прошла акция в память о жертвах карательной операции нацистов, в ходе которой в сентябре-октябре 1944 г. были убиты около 770 человек. Большинство из них — женщины и дети. В этом году в церемонии участвовал глава МИД Германии Хайко Маас. Он говорил, что «с глубокой скорбью и великим стыдом» склоняется перед жертвами убийства и их семьями. Маас обещал противопоставить национализму борьбу за свободу, взаимоуважение и дружбу между Италией и Германией.
Глава МИД Германии почтил память жертв нацизма в Италии
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Глава МИД Германии почтил память жертв нацизма в Италии
Вместе с немецким министром в Мардзаботто приехал его итальянский коллега Энцо Моаверо-Миланези. В МИД Италии подчеркивают, что главы внешнеполитических ведомств впервые вместе участвуют в церемонии и это символизирует стремление обеих стран сохранить память о преступлениях прошлого.