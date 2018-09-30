Глава МИД Германии почтил память жертв нацизма в Италии

В Мардзаботто на севере Италии прошла акция в память о жертвах карательной операции нацистов, в ходе которой в сентябре-октябре 1944 г. были убиты около 770 человек. Большинство из них — женщины и дети. В этом году в церемонии участвовал глава МИД Германии Хайко Маас. Он говорил, что «с глубокой скорбью и великим стыдом» склоняется перед жертвами убийства и их семьями. Маас обещал противопоставить национализму борьбу за свободу, взаимоуважение и дружбу между Италией и Германией.