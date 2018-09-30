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Ирак

Иракские курды избирают парламент

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Иракские курды избирают парламент

Нечирван Барзани, премьер-министр Иракского Курдистана
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REUTERS/Thaier Al-Sudani
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В Иракском Курдистане проходят выборы в региональный парламент – почти ровно год спустя после референдума о независимости. На 111 мест в парламенте претендуют 673 кандидата из 29 политических партий. 11 мест зарезервированы для представителей этнических и религиозных меньшинств – туркменов, армян и христиан-ассирийцев.

Главные соперники на выборах – консервативная Демократическая партия Курдистана во главе с Масудом Барзани (президентом Иракского Курдистана в 2005-2017 гг.) и левый Патриотический союз Курдистана во главе с Косратом Расулом Али.

За выборами наблюдают представители более 20 местных и международных организаций.