Индонезия: помощь пострадавшим

В пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами районах Индонезии проводятся операции по поиску людей, оказавшихся под завалами. Вместе со спасателями здесь работают добровольцы. Один из них рассказывает, что помог спасти трёх человек и слышал голоса тех, к кому добраться пока не удаётся: «Мы пытались их приободрить, чтобы они не падали духом, хотя и оказались в ловушке, между жизнью и смертью. Они там, должно быть, в полной темноте, без света, но мы могли только поддержать их словами... Я простой доброволец и хочу лишь одного – спасти жизни»