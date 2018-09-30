Официальное число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек, но это ещё далеко не окончательные данные. Спасательная операция продолжается, в некоторые районы до сих пор не могут добраться поисковые группы. Счёт погибшим может идти на тысячи, предупредил вице-президент Юсуф Калла.
Землетрясение в Индонезии: более 800 погибших
Землетрясение в Индонезии: более 800 погибших
Особенно сильно пострадал остров Сулавеси, удар двухметровой волны приняли его северные районы. Больше всего погибших обнаружили в городе Палу: значительная его часть уничтожена, очевидцы говорят, что улицы и пляжи буквально завалены телами погибших.
В зоне бедствия, где проживали более 300 тысяч человек, разрушены тысячи строений — как небольшие жилые дома, так и отели и крупные торговые центры. Смыты мосты и дороги, сотни людей, как опасаются в правительстве, унесло в море. Густонаселённый район лишился электроснабжения, не хватает питьевой воды.
Сейсмологи называют это землетрясение крупнейшим в Индонезии с 2004 г.: с пятницы зафиксированы более 170 подземных толчков, самые мощные имели магнитуду 7.4.