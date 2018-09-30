Землетрясение в Индонезии: более 800 погибших

Официальное число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек, но это ещё далеко не окончательные данные. Спасательная операция продолжается, в некоторые районы до сих пор не могут добраться поисковые группы. Счёт погибшим может идти на тысячи, предупредил вице-президент Юсуф Калла.