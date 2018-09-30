До 832 возросло число жертв землетрясения и вызванного им цунами на индонезийском острове Сулавеси, сообщило в воскресенье национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий.
Сулавеси: 832 погибших в результате землетрясения и цунами
Сулавеси: 832 погибших в результате землетрясения и цунами
Многие районы принявшего на себя основной удар стихии города Палу превратились в груду руин: здесь нет питьевой воды, сообщается о массовых случаях мародерства. Как минимум 16 тысяч местных жителей остались без крова.
Правительство Индонезии выделит 560 миллиардов рупий (32 миллиона евро) на проведение спасательной операции и оказание срочной помощи пострадавшим, сообщил в воскресенье министр финансов страны.
Накануне вице-президент Индонезии не исключил, что счет погибшим может идти на тысячи. До сих пор нет точной информации о ситуации в Дунгала.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в пятницу в провинции Центральный Сулавеси.
Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами: высота волн превышала 3 метра. Но, как сообщают местные СМИ, Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии. В это время на одном из пляжей Палу находились несколько сот местных жителей, которые готовились отмечать национальный праздник. Их судьба до сих пор не известна, признают спасатели.