В бывшей югославской республике Македонии проходит референдум о вступлении в ЕС и НАТО при условии изменения названия страны. Референдум призван разрешить 27-летний спор с соседней Грецией по поводу названия страны, которое совпадает с названием соседней греческой провинции.
Референдум о переименовании страны
Референдум о переименовании страны
Одним из первых проголосовал премьер-министр Зоран Заев, горячий сторонник переименования республики в Северную Македонию.
За подготовкой к референдуму и сегодняшним голосованием наблюдают международные организации. Руководитель наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Ян Петерсен рассказал Euronews как организована работа наблюдателей:
"Приблизительно 100 команд разъехались по стране, чтобы наблюдать сегодня за всем процессом, от открытия избирательных участков до их закрытия, затем за подсчётом голосов и составлением протоколов. На протяжении месяца в стране работали 10 наших команд, которые наблюдали за подготовкой к голосованию, работой СМИ, за соблюдением закона о финансировании избирательных кампаний и организации референдума".
Фэи Дулгери: "Около 500 иностранных наблюдателей внимательно следят за ходом голосования. Группы наблюдателей фиксируют в деталях происходящее и общаются с членами избирательных комиссий, чтобы затем изложить их в заключительном докладе".