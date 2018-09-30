Срочная новость

Срочная новость

Ночное шоу беспилотников во Франкфурте

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Ночное шоу беспилотников во Франкфурте

Десятки беспилотных летательных аппаратов раскрасили ночное небо Франкфурта-на-Майне.

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