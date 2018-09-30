Демонстрация против ультраправого кандидата в президенты Бразилии

Тысячи бразильцев, главным образом женщин, вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы выразить протест против ультраправого кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару. В настоящее время он лидирует в социологических опросах, согласно которым за него готовы проголосовать 28% бразильских избирателей. Популярность ему обеспечили обещания жёстко разобраться с преступностью. Он известен открытой поддержкой режима военной диктатуры 1964-1985 гг. После голосования за импичмент Дилмы Русеф – которая во времена диктатуры принимала участие в подпольной деятельности – он объявил, что посвящает его военному, лично пытавшему бразильских подпольщиков.