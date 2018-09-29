Более 10 миллионов сирийцев стали беженцами с начала вооружённого конфликта, идущего в Сирии уже семь лет. Около пяти миллионов человек бежали в другие страны, прежде всего, в соседние Турцию, Ливан и Иорданию. Сейчас, по мнению Дамаска, военные действия близятся к завершению, и страна готова к добровольному возвращению беженцев.
Сирия призывает беженцев возвращаться
Сирия призывает беженцев возвращаться
Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем, выступая в ООН: «В настоящее время ситуация на местах стала более стабильной и безопасной благодаря успехам, достигнутым в борьбе с терроризмом. Правительство продолжает восстановительные работы в разрушенных террористами районах, возвращая их к нормальной жизни. Созданы все условия для добровольного возвращения сирийских беженцев в страну, которую им пришлось покинуть из-за терроризма и односторонних экономических санкций, осложнивших людям жизнь и лишивших их средств к существованию».
Сирийские власти призвали также мировое сообщество содействовать возвращению беженцев и выделить для этого средства. Между тем, США и страны Евросоюза отказываются предоставить Сирии помощь, заявляя, что прежде всего должно быть найдено политическое решение конфликта.