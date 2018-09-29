Жертвы и разрушения после землетрясения и цунами в Индонезии
Местные власти подтвердили гибель более 380 человек после того, как цунами, вызванный землетрясением магнитудой 7.5, обрушился накануне на город Палу на острове Сулавеси.
В субботу жителей города, еще не оправившихся от удара стихии накануне, несколько раз заставляли выбегать из домов на лицы мощные афтершоки. Разрушены тысячи домов, больницы, гостиницы и торговый центр.
Работа спасателей осложняется масштабным отключением электричества. Главная дорога, ведущая в палу, перекрыта из-за оползня, а важнейший для региона мост выведен из строя.
Индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям объявило о гибели 384 человек, предупредив, что список жертв наверняка вырастет. Как минимум 540 человек получили травмы и 29 числятся пропавшими без вести.
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