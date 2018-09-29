Скопье на распутье

Македонцы готовятся проголосовать на референдуме о вступлении в ЕС и НАТО при условии изменения названия страны.

Соглашение о переименовании бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония было достигнуто 17 июня как итог долгих переговоров с соседней Грецией, которая отказывалась признавать за своим северным соседом право называться Македонией, усматривая в таком названии покушение на одноимённую греческую провинцию и греческую историю.

Люпко Петковский, политолог: "Благодаря этому соглашению Македония или Северная Македония получает право на лучшее будущее, надежду на общественные перемены. А Греция закрепит право на своё прошлое. Идеальных соглашений не бывает. Они возникают в результате трудных компромиссов не могут осчастливить абсолютно всех".

За переименование страны выступают правящие социал-демократы во главе с премьер-министром Зораном Заевым. Против – консервативная оппозиция и президент страны Георге Иванов.

По мнению журналиста Цветина Чилиманова, Македонии нет смысла вступать в ЕС – достаточно иметь с ним партнёрские отношения: "Многие из тех, кому не нравится соглашение, считают, что нынешнее социалистическое правительство во главе с Заевым навязано из вне с тем, чтобы изменить название страны. Но это решение повлечёт за собой негативные последствия. Прежде всего потерю суверенитета. Очевидно, что существуют страны, которым бы не хотелось, чтобы Македония оставалась одной из суверенных стран на Балканах".

Фэи Дулгери, Euronews: "Бывшая югославская республика Македония стоит перед самым крупным вызовом в своей истории. Страна оказалась на распутье. Выбор, который сделают граждане Македонии, определит будущее не только Балкан, но и Европы в целом".